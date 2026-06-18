¿Qué le pasa al padre de Messi?: el comunicado oficial de la familia

El estado de salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, capitán de la selección argentina, ocupa el centro de la escena por estas horas en el mundo. En ese contexto, la familia emitió un comunicado para clarificar sobre la situación.

«La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta», comienza el comunicado.

Y continúa: «Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar. La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge».

«Cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable», agregaron.