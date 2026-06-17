Traferri impulsa una plataforma online y gratuita para las escuelas santafesinas

El senador Armando Traferri presentó un proyecto de ley que propone la creación de una Plataforma Online y Gratuita para Escuelas Públicas y de Gestión Privada, una herramienta informática que permitirá a estudiantes y a sus familias acceder de manera instantánea a la información educativa más relevante.

A través de esta plataforma, alumnos, alumnas y progenitores podrán consultar en tiempo real la asistencia a clases, los planes y materiales de estudio, las fechas de reuniones y exámenes, las tareas, las calificaciones, las sanciones, las comunicaciones y todo otro requerimiento que la escuela y los docentes consideren necesario. El sistema también contempla herramientas de comunicación entre la institución y las familias, gestión de contenidos digitales y seguimiento del rendimiento académico.

«La pandemia nos mostró con crudeza la necesidad de tener a las instituciones educativas conectadas digitalmente con los estudiantes y sus familias. El mundo se digitalizó a una velocidad enorme y la educación pública no puede quedarse atrás. Esta plataforma es una herramienta para acompañar de manera más directa y rápida el proceso de formación de nuestros chicos y chicas», expresó el legislador sanlorencino.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la igualdad de oportunidades. «Muchas instituciones de gestión privada ya cuentan con plataformas digitales propias. Lo que buscamos es que el Estado equilibre, que todos los estudiantes del sistema educativo provincial, sin importar a qué escuela concurran, tengan las mismas posibilidades de acceso al conocimiento y al seguimiento de su rendimiento», agregó el senador.

El proyecto establece que el Ministerio de Educación será la autoridad de aplicación y prevé la creación de un equipo interdisciplinario encargado de elaborar y actualizar los contenidos, además de desarrollar programas de formación y capacitación gratuita para docentes, no docentes y familias. Asimismo, contempla dotar a los establecimientos de los elementos materiales necesarios para una aplicación efectiva de la herramienta.

Traferri destacó además el impacto ambiental positivo de la propuesta, al permitir contar con el material de estudio digitalizado y reducir el uso de papel.