Vuelo directo al Caribe: Arajet debutó en Rosario y conecta la región con mas de 30 destinos

El Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) sumó desde hoy las operaciones de Arajet, la línea aérea dominicana que comienza a unir de forma inédita a Rosario con Punta Cana, incorporando una alternativa clave de conectividad internacional para todo el centro del país. Se trata de la primera vez que una aerolínea de bandera dominicana opera regularmente desde la terminal santafesina, en una jornada que quedará marcada como un punto de inflexión para la conectividad aérea de la región. El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, recibió a la tripulación y acompañó el inicio de esta nueva ruta aérea.

En su vuelo inaugural, la aeronave partió de Rosario con un 84 % de ocupación. Arribó desde Punta Cana a suelo santafesino a las 2.33 horas. Posteriormente, despegó desde la pista del ROS a las 5.03 horas con 151 pasajeros a bordo, marcando el comienzo formal de esta nueva ruta internacional que nunca había operado en la ciudad.

Este hito estratégico es el resultado directo del plan de modernización de infraestructura y conectividad impulsado bajo el liderazgo del gobernador Maximiliano Pullaro. Al respecto, Gustavo Puccini, destacó el valor productivo de este debut: «La llegada de Arajet por primera vez a nuestra pista no es casualidad; es el reflejo de un plan que pusimos en marcha bajo la conducción de Maximiliano Pullaro para que Santa Fe lidere. Con las obras de modernización concluidas, hoy consolidamos al Aeropuerto Internacional de Rosario como una de las terminales más modernas del país. Estamos demostrando que nuestra provincia es invencible, que la región no tiene techo y que podemos conectarnos de forma directa con el mundo, potenciando el turismo y el desarrollo productivo sin depender de ningún tipo de centralismo ni intermediarios», afirmó Puccini.

La compañía operará tres frecuencias semanales entre Rosario y Punta Cana. Los vuelos partirán desde Rosario los miércoles, viernes y domingos, mientras que las salidas desde Punta Cana se realizarán los martes, jueves y sábados.

El potencial de Rosario

“Rosario es una ciudad con un enorme potencial y estamos entusiasmados de sumar esta nueva conexión a nuestra red. Con esta ruta acercamos aún más a los argentinos a República Dominicana y a los demás destinos que servimos en el continente, siempre bajo nuestro compromiso de ofrecer tarifas accesibles y una experiencia de viaje de calidad”, expresó Victor Pacheco, CEO y Fundador de Arajet.

La llegada de Arajet representa un avance histórico para el área de influencia de Rosario, ya que además de vincular de manera directa a la región con uno de los principales destinos turísticos del Caribe, permite acceder a una amplia red de conexiones internacionales a través de su hub en Punta Cana. Desde República Dominicana, los pasajeros santafesinos podrán conectar con destinos clave como Miami, Cancún, Chicago, Ciudad de México, Nueva York y Orlando, además de otras ciudades de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe que integran la red de la aerolínea.

Además, la aerolínea ofrece la posibilidad de realizar stopover en República Dominicana, permitiendo a los viajeros permanecer algunos días en la isla antes de continuar hacia su destino final, sumando una propuesta atractiva para quienes buscan combinar varios destinos en un mismo viaje.

Arajet, considerada la primera aerolínea ultra low cost de República Dominicana, opera una moderna flota de Boeing 737 MAX, con configuraciones de entre 185 y 189 asientos, reconocida por su eficiencia operativa y menor impacto ambiental. La compañía ya solicitó factibilidad operativa para la incorporación de nuevas frecuencias en Rosario con la expectativa de que la demanda continúe creciendo, consolidando al mercado santafesino como uno de los puntos estratégicos para el desarrollo de la aerolínea en el continente.

Con esta nueva operación, el Aeropuerto Internacional de Rosario expande sus rutas y servicios, generando más oportunidades de conectividad y potenciando el desarrollo turístico, comercial y productivo de toda la región.