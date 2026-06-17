Espectáculo sobre tablas: una reconocida actriz de la tele argentina trae su obra de teatro a Roldán

La reconocida actriz y comediante Jorgelina Aruzzi se presentará en la ciudad de Roldán con «El Ser Querido», una emotiva y divertida obra escrita e interpretada por ella misma, que promete una noche de teatro imperdible para todos los vecinos.

La propuesta, que combina humor y sensibilidad, invita a los espectadores a recorrer una historia atravesada por los vínculos, el amor y las emociones más profundas. Se trata de una interpretación que ha conquistado tanto al público como a la crítica especializada a nivel nacional.

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deportes, destacó que esta presentación representa una oportunidad única para disfrutar de una de las artistas más consagradas y destacadas de la escena nacional, acercando espectáculos de primer nivel a la ciudad.

La presentación tendrá lugar el próximo viernes 19 de junio a las 21:00 horas en la Sala Teatro de la Casa de la Cultura. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse presencialmente en la sede de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deportes (López 643). Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 341-2133020.