La empresa roldanense que se puso la 10: si Argentina sale campeón te regala una pileta

Nawi Piscinas, la empresa roldanense con fuerte presencia a nivel nacional, se la jugó toda con una promo de 10: si argentina sale campeón, las primeras 10 compras que se hayan abonado en efectivo desde el comienzo del Mundial reciben el casco gratis.

Además, todas las compras del mundial incluyen vinilo de personalización de la selección, sin costo adicional.

¿Qué necesitás para participar?:

1-Comprá tu piscina Nawi de contado en cualquier local de Rosario, Roldán, Casilda o Cañada de Gómez durante el mundial

2-El orden de los primeros 10 se determina por fecha y hora del comprobante del pago total

3-Si Argentina sale campeón, Nawi te regala el valor del casco a partir del 19 de julio.

Más info en : @nawipiscinas