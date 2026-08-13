Gresca en Villa Flores: la policía secuestró un arma blanca y detuvo a uno de los implicados

Una gresca entre varias personas movilizó este miércoles por la mañana a efectivos de la Comisaría 6ª de Roldán hasta el barrio Villa Flores, donde finalmente un joven fue aprehendido y un arma blanca quedó secuestrada.

El procedimiento se inició alrededor de las 9:23, cuando personal policial acudió a la intersección de las calles Ceferino Namuncurá y Facundo Quiroga tras recibir una alerta de la Central de Emergencias 911 por una alteración del orden público y un intento de agresión entre varios hombres.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a una testigo de la zona, quien manifestó que uno de los involucrados habría estado esgrimiendo un arma blanca y persiguiendo a otras personas. Posteriormente, el grupo se dispersó.

Con la información recabada, los efectivos comenzaron un patrullaje por las inmediaciones y encontraron un arma blanca que había sido arrojada en la vía pública, por lo que procedieron a su secuestro.

A partir de las características físicas y de vestimenta aportadas, la policía continuó con la búsqueda y logró interceptar en Facundo Quiroga al 700 a un joven señalado como quien habría descartado el elemento punzocortante.

Según informó Relaciones Policiales de la Unidad Regional XVII, el sospechoso, identificado como Isaías L., de 26 años, fue aprehendido y trasladado junto con el arma secuestrada hasta la sede policial.

El procedimiento fue puesto en conocimiento del Ministerio Público de la Acusación y la fiscal en turno dispuso las medidas procesales correspondientes para continuar con el sumario.