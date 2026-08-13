El pádel sigue creciendo en la ciudad: el club de Punta Chaca suma una nueva cancha panorámica

El Padel Club Punta Chacra comienza este jueves con la construcción de su segunda cancha profesional panorámica de pádel, que se suma a la que inauguraron hace ya un año y medio, la cual también entrará en reformas ya que le cambiarán por completo la alfombra.

De esta forma, el espacio se amplía y se renueva de la mano de un deporte que viene creciendo a pasos agigantados en toda la región. Y para la inauguración no se anda con chiquitas: Mariano Lasaigues y Esteban Poletti, dos figuras de esa disciplina a nivel nacional estarán presentes brindando una master class por la mañana y un partido exhibición por la tarde.

El evento será abierto a todo público ya que las intenciones son que todos los amantes del deporte puedan aprovechar la oportunidad y de paso conocer las instalaciones, las cuales tienen como tercera etapa, la construcción de una cancha más y el techado del complejo.

“Tendremos sorteos y premios, además del partido exhibición. También, en nuestro Instagram pueden participar de un sorteo para estar en pista con Mariano y Esteban”, contaron desde el club a El Roldanense.