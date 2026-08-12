Las cámaras lo delataron: robó en Roldán y minutos después fue atrapado

Las cámaras de videovigilancia permitieron identificar las características del presunto autor. Tras un operativo conjunto entre la Policía y la Guardia Urbana, se logró recuperar un parlante Bluetooth y dinero en efectivo que habían sido sustraídos.

Un trabajo coordinado entre personal policial, el Centro de Monitoreo de Roldán y la Guardia Urbana permitió esclarecer un robo ocurrido durante la tarde de este miércoles en la zona de Laprida y San Juan.

El procedimiento comenzó luego de que la víctima radicara la correspondiente denuncia y manifestara que le habían sustraído un parlante Bluetooth y dinero en efectivo.

A partir de esa información, efectivos de la Comisaría 6ª trabajaron junto al sistema de videovigilancia de la ciudad para reconstruir lo sucedido y obtener características que permitieran identificar al presunto autor.

Con los datos aportados por las cámaras, el personal policial inició un recorrido por distintos sectores de la zona. Minutos más tarde, los agentes demoraron en las inmediaciones a un hombre cuyas características coincidían con las observadas durante el monitoreo.

Tras realizar la requisa correspondiente, los efectivos lograron recuperar los elementos que habían sido denunciados como sustraídos. Posteriormente, la víctima reconoció las pertenencias como propias.

El procedimiento volvió a poner de relieve la utilización de las cámaras de seguridad y el trabajo articulado entre el Centro de Monitoreo, la Guardia Urbana y las fuerzas policiales para aportar información durante la investigación de hechos delictivos en la ciudad.