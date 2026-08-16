Echezzareta volvió a ganar y el boxeo de Roldán celebró en San Lorenzo

El boxeo de Roldán volvió a tener motivos para festejar. Juan Echezzareta consiguió una importante victoria en una nueva presentación sobre el ring y continúa sumando experiencia en su camino dentro del amateurismo.

El representante roldanense combatió en la categoría hasta 75 kilos durante una velada realizada en el Club Sarmiento de la ciudad de San Lorenzo y organizada por Guerrero Boxing.

Echezzareta tuvo enfrente a Thiago Contreras, púgil oriundo de la localidad de Carlos Pellegrini, quien planteó un exigente combate. Sin embargo, el boxeador de Roldán logró quedarse con el triunfo y sumar así otro resultado positivo a su recorrido deportivo.

“Juan logró una gran victoria ante un duro rival”, destacaron desde su entorno tras la pelea, valorando especialmente el crecimiento que viene mostrando el deportista en cada una de sus presentaciones.

La jornada contó además con la presencia de René Maidana, reconocido popularmente en el ambiente del boxeo como “El Chino de Margarita”, quien acompañó una noche marcada por diferentes enfrentamientos y la presencia de exponentes de la región.

Con este resultado, Echezzareta llevó una nueva victoria para Roldán y para los espacios que acompañan su preparación, entre ellos Boxing Anderson y el Club Caza y Pesca.

“Con sacrificio y perseverancia logrará sus metas”, expresaron desde el equipo del roldanense, que continúa apostando al trabajo y a sumar experiencia arriba del ring.

La victoria en San Lorenzo representa así un nuevo paso para Juan Echezzareta, quien continúa construyendo su camino pelea tras pelea y buscando consolidarse como uno de los representantes del boxeo de Roldán.