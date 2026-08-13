AFS ofrece becas de estudio entre estudiantes de la región para vivir experiencias en Brasil, República Checa y Eslovaquia

AFS Programas Interculturales Argentina & Uruguay abrió una nueva convocatoria a la Beca Efecto AFS, una iniciativa destinada a jóvenes de entre 15 y 17 años que deseen vivir una experiencia educativa internacional y desarrollar competencias para convertirse en ciudadanos globales comprometidos con la construcción de un mundo más justo y pacífico.

En esta edición, AFS otorgará cinco becas completas para estudiantes argentinos/as, que les permitirán realizar un programa de intercambio de tres meses durante el ciclo lectivo 2027.

Las becas disponibles son: dos becas completas para realizar un intercambio en Eslovaquia; Una beca completa para realizar un intercambio en República Checa; y dos becas completas para realizar un programa de intercambio en Brasil.