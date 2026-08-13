Corte programado de energía: varios barrios de Roldán estarán afectados este jueves

💡Este jueves 13 de agosto la Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó se llevará adelante un nuevo corte programado del suministro eléctrico en distintos sectores de Roldán, en el marco de tareas previstas sobre la red.

Los trabajos se desarrollarán entre las 8 y las 14 aproximadamente y afectarán a Santa Teresa, sector sur de Acequias, Parque Esmeralda, Travattore Giandoménico, San Eduardo, María Esther, Las Estacas, El Troncal, Los Olmos, Maíz, El Cielo y el sector oeste de Los Aromos.

Asimismo, se informó que otros sectores de la ciudad podrían registrar dos interrupciones temporales de aproximadamente 15 minutos, previstas alrededor de las 8 y las 14, como consecuencia de las maniobras operativas necesarias para desarrollar los trabajos.

Desde la empresa señalaron que, en caso de registrarse malas condiciones climáticas o alguna situación de fuerza mayor, las actividades previstas podrán ser suspendidas.

También se aclaró que el servicio podría restablecerse antes o después del horario anunciado, de acuerdo con el desarrollo de las tareas.