¿Querés ser mi papá?: la historia de Sofía y Carlos, un vínculo de amor e identidad que la Justicia reconoció como tal

Durante más de 17 años, Sofía construyó con Carlos una relación de padre e hija concreta y cotidiana. Ella siempre se percibió como su hija y reconoció a Carlos como su padre, formando parte de la familia Prieto y desarrollando un profundo sentido de pertenencia respecto de ella. Hace muy poco, y tras un proceso de adopción por integración, Sofía y Carlos tienen ese vínculo no sólo desde el afecto sino también legalmente.

La historia de Sofía y Carlos comenzó en el año 2009, cuando Carlos inició una relación con Verónica, la mamá de Sofía. Desde entonces, comenzó a formar parte de su vida cotidiana y, con el paso del tiempo, fue construyéndose entre ambos un vínculo cada vez más profundo.

Carlos acompañó a Sofía desde su infancia y asumió, a lo largo de todos estos años, un rol paterno pleno: estuvo presente en su crianza, educación, salud, acompañamiento emocional y desarrollo personal, integrándola además a su propia familia como una hija más.

Para Sofía, ese vínculo tampoco se limitó al de la pareja de su madre. Desde muy chica comenzó a reconocer y sentir a Carlos como su padre, consolidándose así una relación familiar basada en el afecto, el cuidado, la presencia y la pertenencia.

Con el paso de los años, ese vínculo pasó a formar parte también de su propia identidad. Sofía siempre se percibió como hija de Carlos y anheló desde pequeña que esa realidad familiar pudiera algún día contar también con un reconocimiento legal.

Frente a esta realidad, en septiembre de 2025, la abogada roldanense Josefina Rentería patrocinó a Sofía e inició ante la Justicia el proceso de adopción por integración, con el objetivo de que ese vínculo afectivo y socioafectivo, construido durante tantos años, también obtuviera reconocimiento jurídico.

Luego de transitar las distintas etapas del proceso, a finales de junio pasado llegó la tan esperada noticia: la sentencia que reconocía legalmente a Sofía como hija de Carlos, otorgando finalmente efectos jurídicos a una relación paterno-filial que, en los hechos, existía desde hacía más de 17 años.

La decisión significó mucho más que la culminación de un proceso judicial. Para Sofía representó la concreción de un deseo que la acompañaba desde muy chica: que el Derecho reconociera formalmente a quien ella siempre había sentido, reconocido y elegido como su padre.

¿Qué es la adopción por integración?

“La adopción por integración se configura cuando una persona adopta al hijo o hija de su cónyuge o conviviente. Una de sus características más importantes es que su finalidad no consiste necesariamente en sustituir o cortar los vínculos con los progenitores biológicos, sino en reconocer jurídicamente una realidad familiar que se ha construido y consolidado en el tiempo”, explicó Rentería en diálogo con El Roldanense.

“Este tipo de procesos permite visibilizar una realidad cada vez más presente en el Derecho de Familia: las familias también se construyen a partir de los vínculos, del cuidado, del afecto y de la presencia cotidiana. También permiten mostrar cómo el Derecho puede funcionar como una herramienta destinada a reconocer y proteger las distintas formas en las que se construyen actualmente los vínculos familiares”, sumó la letrada.

En estos procesos, el Derecho busca contemplar la historia particular de cada familia y reconocer el lugar que efectivamente ocupa cada uno de sus integrantes.

El derecho a la identidad

En este caso, uno de los aspectos centrales es el derecho a la identidad.

“La identidad de una persona no se encuentra determinada exclusivamente por su origen biológico. También se construye a partir de su historia de vida, de los vínculos que la acompañaron, del afecto, del cuidado, del sentido de pertenencia y de la forma en que la propia persona se reconoce dentro de su entorno familiar”, afirmó Rentería.

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