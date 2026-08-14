Llegan a Roldán los cortes de cerdo que anunció la Provincia a $7.900 el kilo

A través del programa del Gobierno de Santa Fe, durante agosto y septiembre se comercializarán seis cortes de pulpa de cerdo a un precio de referencia de $ 7.900 por kilogramo en supermercados adheridos: en Roldán desde este miércoles el Súper Oroño es uno de los comercios en los que se puede adquirir la promoción.

“Es una baja importante para el bolsillo del consumidor y una posibilidad de poner proteína animal en la mesa de las familias”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini. La iniciativa se presentó en Rosario hace algunos días y llegará de manera progresiva a 85 locales de 20 ciudades de la provincia.

El acuerdo establece un precio único de $ 7.900 por kilogramo para seis cortes de pulpa de cerdo: cuadrada, peceto, cuadril, tortuguita, nalga y bola de lomo. El valor representa aproximadamente un 20 % menos que el precio actual de mercado.

Para alcanzar ese precio en góndola, los frigoríficos acordaron dos modalidades de comercialización con el sector supermercadista: $ 5.500 por kilogramo para las pulpas de cerdo a granel y $ 4.500 por kilogramo para el jamón entero sin cuero.

La nueva etapa de Acuerdo Santa Fe fue consensuada en el marco de la Mesa de Supermercadismo, impulsada por el Gobierno Provincial, con la participación de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, la Cámara de Supermercados de Santa Fe, la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Sociedad de Carniceros de Rosario.

El esquema supone un esfuerzo compartido entre frigoríficos y supermercados, que resignan parte de sus márgenes comerciales para ofrecer carne de cerdo a un precio competitivo y garantizar el abastecimiento durante los dos meses de vigencia del acuerdo.