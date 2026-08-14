Traferri impulsa el programa “Vínculo Joven” para promover relaciones saludables entre adolescentes

Con el objetivo de promover entre adolescentes y jóvenes la construcción de relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la resolución pacífica de los conflictos, el senador Armando Traferri presentó en la última sesión del Senado un proyecto de ley que crea el Programa Provincial de Promoción de Vínculos Saludables y Prevención de las Violencias en las Adolescencias «Vínculo Joven».

La iniciativa apunta a prevenir las violencias en los vínculos interpersonales y a generar entornos saludables para el desarrollo integral de las juventudes, mediante acciones educativas, preventivas, comunitarias y de acompañamiento territorial. Entre sus objetivos se destacan la prevención de la violencia en las relaciones afectivas y de noviazgo, el fortalecimiento de habilidades para la resolución pacífica de conflictos, la prevención de las violencias por motivos de género o discriminación y el uso responsable y seguro de las tecnologías digitales.

«Las adolescencias son una etapa de profundos cambios, en la que se construyen la identidad, los proyectos de vida y las formas de relacionarse con los demás. Hoy, buena parte de esos vínculos pasan por las redes sociales, donde muchas veces se reproducen prácticas de control, hostigamiento, difusión no consentida de imágenes íntimas y otras formas de violencia que se naturalizan o quedan invisibilizadas. Necesitamos darles a los jóvenes herramientas para reconocer y prevenir esas situaciones», expresó el legislador sanlorencino.

El programa está destinado prioritariamente a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 25 años, e incluye también acciones dirigidas a docentes, familias y referentes comunitarios. Contempla talleres participativos en escuelas, clubes, centros comunitarios y espacios culturales y deportivos; jornadas de sensibilización; la formación de promotores y promotoras juveniles; espacios de escucha, orientación y derivación; y capacitaciones para docentes y equipos técnicos.

Traferri remarcó el carácter preventivo de la iniciativa. «La mejor manera de combatir la violencia es evitar que aparezca. Educar en el respeto, en la igualdad, en la empatía y en el diálogo es mucho más eficaz que intervenir únicamente cuando la violencia ya se manifestó. La prevención es una inversión social impostergable», señaló el senador.

El proyecto establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, que actuará de manera coordinada con los Ministerios de Educación y Salud, y prevé una implementación con criterios de equidad territorial, priorizando las localidades y sectores con mayores indicadores de vulnerabilidad. Asimismo, contempla la firma de convenios con municipios, universidades, colegios profesionales, clubes, centros de estudiantes y organizaciones de la sociedad civil.

«Los propios jóvenes pueden ser protagonistas de esta transformación cultural, multiplicando mensajes de convivencia, respeto e inclusión en sus propios ámbitos. Queremos que en cada rincón de la provincia, sin importar dónde vivan, tengan acceso a espacios de formación, escucha y acompañamiento», concluyó Traferri.