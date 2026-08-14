Quedó tapado por el agua y tras meses de trabajo habilitaron el puente de Carcarañá en la ruta 9

El viernes al mediodía Vialidad Nacional y la Municipalidad de Carcarañá habilitaron nuevamente el puente de la ciudad por la ruta 9.

Fueron meses de trabajos, tras el temporal de septiembre que lo dañó severamente.

Entre las obras realizadas se destacan los trabajos hechos debajo del agua sobre sus pilares, el fortalecimiento de los laterales, el abovedado de ambos lados y la repavimentación del asfalto.