Condenaron a 11 años de prisión a un hombre por abusar de su hija menor de edad en Roldán
Este jueves finalizó el juicio oral que se desarrolló en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
Este jueves finalizó el Juicio Oral contra un hombre por abusar sexualmente de una víctima menor de edad en Roldán: el acusado fue encontrado culpable y recibió una pena de 11 años de prisión.
El juicio se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal de Rosario y el tribunal integrado por los Jueces de Primera Instancia Dres. Pinto, Dra. Aguirre y Dr. Becerra condenaron a Sergio K. a la pena de 11 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vinculo y abuso sexual simple agravado por el vinculo.
La Fiscal, Agustina Fertitta, le atribuyó haber abusado sexualmente de su descendiente menor de edad, hechos que sucedieron aproximadamente a fines del año 2019 o principios del 2020 en un domicilio de la localidad de Roldan.