Venezolanos de Roldán y toda la región se reunirán este sábado para visibilizar a su comunidad

Ciudadanos venezolanos de Roldán y la región se reunirán este sábado en la plaza Brigadier Estanislao López de Funes, a 50 metros del mercado Don Bosco. El encuentro es convocado por la pata local del partido Vente, liderado por la reconocida funcionaria María Corina Machado.

“Estamos haciendo un llamado a las ciudades de Roldán y Funes para visibilizar la comunidad venezolana en la zona”, contaron desde la organización a El Roldanense. “Es un momento para encontrarnos y, en el Día de la Bandera argentina, estaremos con la nuestra de Venezuela”, señalaron.

Se espera que durante el evento, que tendrá lugar de 10:30 a 13 horas, se hagan presentes diferentes líderes del partido. Además, habrá espacio para afiliarse al espacio político. “Tu participación es importante para seguir construyendo el cambio que Venezuela necesita”, afirmaron.