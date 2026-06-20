Se buscan nuevos bomberos: el cuartel de Funes abrió la convocatoria de aspirantes para agrandar su dotación
El objetivo es incrementar la cantidad de voluntarios para acompañar el desarrollo de la ciudad, por eso habrá una charla gratuita a fines de junio. Cómo inscribirse.
En el año de su 30° aniversario, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Funes convoca a toda la comunidad a una charla informativa para las personas interesadas en ser aspirantes.
La actividad es abierta y gratuita para personas de 25 a 50 años que residan y preferentemente trabajen en Funes y tengan el título educativo de nivel secundario completo.
Los interesados deben pre-inscribirse en www.bomberosfunes.com y asistir a la charla que tendrá lugar en el propio cuartel el sábado 27 de junio a las 9 horas.
Funes, la ciudad con mayor crecimiento demográfico, necesita incrementar de manera significativa su dotación.
«Todos podemos colaborar para esto invitando a familiares, amigos y vecinos a sumarse a esta fundamental actividad solidaria para toda la comunidad», contaron desde el cuartel.
Qué ofrece la institución:
- Formación de primer nivel en el cuartel y en la región
- Equipamiento de protección personal completo
- Ropería y equipo de comunicación para tu seguridad
- Un plan de carrera claro y la calidez de un sólido equipo
Esta profesión, que cuenta con un plan de estudio a nivel nacional avalado por la Federación de Bomberos Provincial y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de Argentina, abarca materias de base como el manejo de agua y fuego, hasta especialidades como atención prehospitalaria, materiales peligrosos, rescate vehicular, rescate acuático, psicología, entre otras.