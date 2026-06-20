Se buscan nuevos bomberos: el cuartel de Funes abrió la convocatoria de aspirantes para agrandar su dotación

En el año de su 30° aniversario, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Funes convoca a toda la comunidad a una charla informativa para las personas interesadas en ser aspirantes.

La actividad es abierta y gratuita para personas de 25 a 50 años que residan y preferentemente trabajen en Funes y tengan el título educativo de nivel secundario completo.

Los interesados deben pre-inscribirse en www.bomberosfunes.com y asistir a la charla que tendrá lugar en el propio cuartel el sábado 27 de junio a las 9 horas.

Funes, la ciudad con mayor crecimiento demográfico, necesita incrementar de manera significativa su dotación.

«Todos podemos colaborar para esto invitando a familiares, amigos y vecinos a sumarse a esta fundamental actividad solidaria para toda la comunidad», contaron desde el cuartel.

Qué ofrece la institución:

Formación de primer nivel en el cuartel y en la región

Equipamiento de protección personal completo

Ropería y equipo de comunicación para tu seguridad

Un plan de carrera claro y la calidez de un sólido equipo

Esta profesión, que cuenta con un plan de estudio a nivel nacional avalado por la Federación de Bomberos Provincial y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de Argentina, abarca materias de base como el manejo de agua y fuego, hasta especialidades como atención prehospitalaria, materiales peligrosos, rescate vehicular, rescate acuático, psicología, entre otras.