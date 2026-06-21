Este lunes juega la Selección y Roldán repite cábala: se viene la segunda Fan Fest en el SUM

Este lunes desde las 13hs el fervor mundialista se volverá a hacer sentir en Roldán. Al igual que en el debut de la Selección, las puertas del SUM del Paseo de la Estación abrirán para que vecinos disfruten de una Fan Fest especialmente diseñada para ellos, una propuesta gratuita organizada por la Municipalidad de Roldán a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte.

Habrá una previa para que grandes y chicos disfruten de metegol, torneo de penales y juegos, además de la presencia de personajes que aportarán color a la jornada.

Con pantalla gigante, luego será la hora de alentar todos juntos a la la Selección Nacional en un clima de alegría, compañerismo y pasión por los colores argentinos.