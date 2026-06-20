Tradición, fuego y encuentro: convocan al cuarto encuentro de asado a la estaca en Estancia Damfield

El próximo jueves 9 de julio, Estancia Damfield será sede del 4° Encuentro Funense de Asado a la Estaca, organizado junto a La Gauchada Asados, una jornada que celebra la tradición argentina del asado y propone un encuentro para disfrutar en familia.

Ya se encuentra abierta la inscripción para participar del Encuentro de Asadores, con cupos limitados para quienes quieran demostrar su técnica y pasión por el fuego.

El certamen tendrá su momento central con la evaluación del jurado a las 13 horas, donde se elegirán los mejores asados de esta edición.

Además, el evento contará con propuestas gastronómicas, entretenimiento y actividades para toda la familia, en el entorno natural de Estancia Damfield con entrada libre y gratuita.

📍 Estancia Damfield – Funes

📅 Jueves 9 de julio

🔥 4° Encuentro Funense de Asado a la Estaca

🤝 Organizan: Estancia Damfield y La Gauchada

👨‍🍳 Inscripciones abiertas al 341 363 4169 – cupos limitados.