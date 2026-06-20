Tradición, fuego y encuentro: convocan al cuarto encuentro de asado a la estaca en Estancia Damfield
Se hará el Día de la Independencia en el entorno natural del predio ubicado en Funes. Está abierta la inscripción para asadores que quieran mostrar su técnica, con cupos limitados.
El próximo jueves 9 de julio, Estancia Damfield será sede del 4° Encuentro Funense de Asado a la Estaca, organizado junto a La Gauchada Asados, una jornada que celebra la tradición argentina del asado y propone un encuentro para disfrutar en familia.
Ya se encuentra abierta la inscripción para participar del Encuentro de Asadores, con cupos limitados para quienes quieran demostrar su técnica y pasión por el fuego.
El certamen tendrá su momento central con la evaluación del jurado a las 13 horas, donde se elegirán los mejores asados de esta edición.
Además, el evento contará con propuestas gastronómicas, entretenimiento y actividades para toda la familia, en el entorno natural de Estancia Damfield con entrada libre y gratuita.
📍 Estancia Damfield – Funes
📅 Jueves 9 de julio
🔥 4° Encuentro Funense de Asado a la Estaca
🤝 Organizan: Estancia Damfield y La Gauchada
👨🍳 Inscripciones abiertas al 341 363 4169 – cupos limitados.