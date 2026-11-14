Pasadísimo de alcohol en Funes: lo pararon en un control y terminó con la camioneta en el corralón

Un control de tránsito realizado durante la madrugada de este sábado terminó con la remisión de una Volkswagen Amarok en la ciudad de Funes.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de la 1:30 en la intersección de Ruta 9 y Salto Grande, donde personal de Tránsito Municipal realizó un control al conductor del vehículo.

Al efectuar el test de alcoholemia, se constató que circulaba con 0,78 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente y se procedió a la remisión del rodado.

El operativo contó con la intervención de personal del Comando Regional Funes.