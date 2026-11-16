Con un marco de público destacado en la cancha central del Club Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUP), concluyó este domingo la edición inaugural del M15 Roldán Future Pro, torneo oficial correspondiente al circuito ITF World Tennis Tour. El gran protagonista de la semana fue el argentino Juan Estévez (21 años, preclasificado N° 1 del cuadro y ubicado entre los mejores 360 jugadores del ranking mundial ATP), quien ratificó su condición de principal candidato al quedarse con el trofeo de individuales tras vencer en la final a su compatriota Rocco Valente por 7-5 y 6-3.

A lo largo de toda la competencia sobre polvo de ladrillo, Estévez exhibió una notable solidez desde el fondo de la cancha y regularidad con su servicio, completando el torneo de singles de manera invicta y sin ceder un solo parcial. Como broche de oro a una actuación inolvidable en suelo santafesino, el flamante campeón también se quedó con el título de dobles formando dupla con Gonzalo Zeitune, tras imponerse en una vibrante definición ante el boliviano Murkel Dellien y el chileno Nicolás Bruna por 6-7(5), 6-2 y 10-6.

*El camino de Juan Estévez hacia la doble corona*

_Cuadro de Singles:_

Primera ronda: 3-6 6-3 y 7-6 a Federico Aguilar Cardozo

Octavos de final: 6-0 y 6-2 a Valentín Basel

Cuartos de final: 6-2 y 6-3 a Tomás Martínez

Semifinales: 7-6(5) y 6-3 a Murkel Dellien

Final: 7-5 y 6-3 a Rocco Valente

Cuadro de Dobles (junto a Gonzalo Zeitune):

Primera ronda: 6-4 y 6-2 a Meneo y Juan Ignacio Gallego

Cuartos de final: 4-6, 6-1 y 12-10 a Lautaro Correa Beguerie y Rocco Valente

Semifinales: 6-3, 4-6 y 10-8 a Valentín Basel y Tomás Martínez

Final: 6-7(5), 6-2 y 10-6 a Murkel Dellien y Nicolás Bruna

Una primera edición histórica que posiciona a Roldán en el mapa internacional

Del 8 al 15 de noviembre, la realización por primera vez del M15 Roldán Future Pro marcó un hito para el deporte de la ciudad y la región. La organización estuvo a cargo de los directores Eduardo Schwank y Cristian Amsler y se tuvo lugar en las instalaciones del Club Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUP). El evento cumplió con los estándares exigidos por la Federación Internacional de Tenis (ITF), brindando infraestructura de primer nivel para tenistas nacionales y extranjeros que buscan sumar puntos ATP y consolidarse en el profesionalismo.