Este lunes 16 de noviembre, diferentes sectores de Roldán estarán afectados por un corte programado en el suministro de energía eléctrica debido a trabajos de montaje de una Subestación Transformadora Aérea (SETA).

Según informó la Empresa Provincial de la Energía (EPE), las tareas se llevarán adelante entre las 8 y las 10 horas y alcanzarán al sector sur de Las Acequias, Santa Teresa, el sector oeste de Cotos de la Alameda, Parque Esmeralda, Travattore Giandoménico, San Eduardo, María Esther, Las Estacas, El Troncal, Los Olmos, Maíz, El Cielo y el sector oeste de Los Aromos.

Asimismo, otros barrios de la ciudad podrían verse afectados por dos interrupciones de aproximadamente 15 minutos, previstas para las 8 y las 10 horas, como consecuencia de las maniobras necesarias para ejecutar los trabajos.

Desde la empresa señalaron que las actividades podrían suspenderse en caso de condiciones climáticas adversas, mientras que el suministro eléctrico podrá restablecerse antes o después del horario informado, dependiendo del avance de las tareas.