Desayuno, juegos y charlas en inglés: la innovadora propuesta que traen a Roldán
The English Corner está pensado para gente con diferentes niveles en el idioma que quieran compartir un momento diferente. Se hará el próximo sábado 28 de Noviembre en Trinchera. Toda la info.
El inglés es la excusa, encontrarnos es el plan. Con ese lema la traductora Constanza Arredondo armó The English Corner, una innovadora jornada pensada para compartir un desayuno, juegos y un grato momento con el idioma inglés como punto de partida.
“Una mañana para hablar, jugar, conocer gente y practicar inglés sin presiones. No importa el nivel de cada persona, acá no se viene a rendir examen, lo importante es animarse y pasarla bien”, mencionó la creadora del espacio que tendrá lugar en la cafetería Trinchera, ubicada en San Juan y José Hernández el próximo sábado 28 de Noviembre a partir de las 9.30.
La jornada -que tendrá una duración aproximada de dos horas y media- contará con un rico desayuno, juegos, conversaciones y la idea de un encuentro donde se puedan hacer nuevas conexiones
Los cupos son limitados. Para reservar tu lugar o pedir más info contactate al 351651-4353.
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