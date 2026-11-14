Desayuno, juegos y charlas en inglés: la innovadora propuesta que traen a Roldán

El inglés es la excusa, encontrarnos es el plan. Con ese lema la traductora Constanza Arredondo armó The English Corner, una innovadora jornada pensada para compartir un desayuno, juegos y un grato momento con el idioma inglés como punto de partida.

“Una mañana para hablar, jugar, conocer gente y practicar inglés sin presiones. No importa el nivel de cada persona, acá no se viene a rendir examen, lo importante es animarse y pasarla bien”, mencionó la creadora del espacio que tendrá lugar en la cafetería Trinchera, ubicada en San Juan y José Hernández el próximo sábado 28 de Noviembre a partir de las 9.30.

La jornada -que tendrá una duración aproximada de dos horas y media- contará con un rico desayuno, juegos, conversaciones y la idea de un encuentro donde se puedan hacer nuevas conexiones

Los cupos son limitados. Para reservar tu lugar o pedir más info contactate al 351651-4353.