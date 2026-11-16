Un procedimiento policial realizado durante la noche de este domingo en Funes derivó en el secuestro de una camioneta Ford Territory gris que pertenecería a un hombre que, según el testimonio de su padre, habría sido detenido recientemente junto al hijo del narcotraficante Esteban Alvarado.

Mientras avanzaban las actuaciones policiales, un joven de 20 años se presentó en el lugar asegurando ser el dueño de la camioneta. Sin embargo, al no poder acreditar su titularidad y manifestar intenciones de retirarla, fue aprehendido.

En el marco del procedimiento, también fueron secuestrados cinco chips telefónicos sin abrir, dos talonarios de pagarés en pesos y dólares, un talonario de recibos y un cuchillo con cabo blanco.

Además, los efectivos incautaron una hoja con fórmulas desconocidas por el personal policial, inscripciones que hacían referencia a sustancias como “Tusy”, “K+M” y “LSD”, y una anotación que indicaba “100 g = $97.000”.

Finalmente, el joven y los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría 23ª de Funes, en el marco de una causa caratulada como averiguación de hecho y procedencia y secuestro vehicular.