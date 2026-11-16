Un llamativo Audi de color rosa terminó en el corralón municipal de Funes luego de ser detectado mientras circulaba a alta velocidad y realizaba maniobras peligrosas en distintos sectores de la ciudad.

El procedimiento se inició tras una serie de denuncias recibidas a través del programa Ojos en Alerta, mediante el cual vecinos advirtieron sobre la presencia del vehículo y su conducción imprudente.

A partir de los avisos, el personal del Centro de Monitoreo comenzó la búsqueda del automóvil mediante el sistema de cámaras equipado con inteligencia artificial, que permitió localizarlo rápidamente y reconstruir su recorrido por las calles de la ciudad.

Tras constatar las maniobras peligrosas, se desplegó un operativo coordinado entre el Centro de Monitoreo, Tránsito y Control Urbano, que culminó con la interceptación del Audi y su posterior traslado al corralón municipal.

El sistema de monitoreo inteligente, impulsado por la gestión del intendente Roly Santacroce, permite realizar lecturas de pat