Funes: iba pisteando como un campeón en un Audi rosa y terminó en el corralón
El vehículo fue identificado mediante el sistema de cámaras con inteligencia artificial, tras una serie de denuncias de vecinos
Un llamativo Audi de color rosa terminó en el corralón municipal de Funes luego de ser detectado mientras circulaba a alta velocidad y realizaba maniobras peligrosas en distintos sectores de la ciudad.
El procedimiento se inició tras una serie de denuncias recibidas a través del programa Ojos en Alerta, mediante el cual vecinos advirtieron sobre la presencia del vehículo y su conducción imprudente.
A partir de los avisos, el personal del Centro de Monitoreo comenzó la búsqueda del automóvil mediante el sistema de cámaras equipado con inteligencia artificial, que permitió localizarlo rápidamente y reconstruir su recorrido por las calles de la ciudad.
Tras constatar las maniobras peligrosas, se desplegó un operativo coordinado entre el Centro de Monitoreo, Tránsito y Control Urbano, que culminó con la interceptación del Audi y su posterior traslado al corralón municipal.
El sistema de monitoreo inteligente, impulsado por la gestión del intendente Roly Santacroce, permite realizar lecturas de pat