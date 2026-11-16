Roldán volvió a tener representación en una competencia nacional. Daniel Molina, un vecino de 37 años que reside en el barrio Beaudrix, logró quedarse con el tercer puesto en la categoría terapeuta de un torneo nacional de masajes, desarrollado el pasado fin de semana en la provincia de Corrientes.

El certamen reunió a participantes de distintas especialidades y contó con varias categorías, entre ellas terapeuta, holístico, facial, craneofacial, cuatro manos y lomi lomi, una técnica de masaje de origen hawaiano.

En diálogo con El Roldanense, Molina compartió su experiencia y destacó el resultado obtenido durante la competencia. «Competí en el torneo nacional de Corrientes y salí tercero en la categoría terapeuta», expresó el roldanense, quien también señaló que la evaluación estuvo a cargo de una jueza proveniente de la provincia de San Juan.

El tercer puesto representa un importante logro para Molina, que consiguió subir al podio en una competencia nacional y ahora tiene la mirada puesta en nuevos desafíos internacionales.

El próximo certamen se realizará en Brasil, posiblemente durante marzo o abril de 2027, aunque todavía no cuenta con una fecha confirmada. Posteriormente, el circuito continuará en España.

Sin embargo, el principal obstáculo para el roldanense es económico. A pesar de su interés por continuar compitiendo y representar a la ciudad fuera del país, los gastos que implica viajar al exterior complican sus posibilidades.

«El próximo es en Brasil, pero no sé si tengo el dinero disponible para ir», explicó Molina en diálogo con este medio.

Además, reconoció que la situación económica podría dejarlo afuera de las próximas competencias: «Como te dije, no tengo el dinero para ir, por eso no voy a ir», manifestó.

De esta manera, Daniel Molina regresó de Corrientes con un tercer puesto nacional y la satisfacción de haber representado a Roldán. Ahora, el desafío será encontrar los recursos necesarios para continuar su recorrido competitivo y tener la posibilidad de participar en futuros certámenes internacionales.