Cinco estudiantes de la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 486 Francisco Netri, de la ciudad de Carcarañá, lograron destacarse a nivel provincial con un innovador proyecto educativo que busca enseñar a administrar el dinero de una manera práctica y entretenida. La iniciativa, denominada “Ciudad Financiera”, obtuvo el primer puesto en AgroMakers 2026, una competencia que reunió más de 520 proyectos de toda Santa Fe.

Los protagonistas de este logro son Julián Cristansich, Diógenes Ruffino, Joaquín Sánchez, Pilar Suárez y Agustín Verdejo, estudiantes de quinto año que decidieron abordar una problemática cotidiana: la falta de conocimientos financieros con la que muchas personas llegan a la vida adulta.

A partir de esa inquietud, desarrollaron una herramienta que combina un juego de mesa interactivo con una aplicación móvil, con el objetivo de acercar conceptos vinculados con el ahorro, la planificación económica y la administración responsable de los recursos.

La propuesta incluye un tablero, dados, billetes y cartas con desafíos, situaciones cotidianas e imprevistos económicos.A medida que avanza el juego, los participantes deben tomar decisiones relacionadas con sus ingresos, organizar gastos y resolver distintas situaciones que pueden presentarse en la vida real.

Por su parte, la aplicación móvil complementa la experiencia e incorpora herramientas tecnológicas que permiten adaptar los contenidos a diferentes edades, ampliando las posibilidades de aprendizaje.

Uno de los principales objetivos de Ciudad Financiera es que los participantes puedan diferenciar necesidades de deseos, establecer prioridades, comprender la importancia del ahorro y analizar las consecuencias de sus decisiones económicas.

A diferencia de otros métodos tradicionales de enseñanza, el proyecto apuesta por una modalidad participativa, en la que los conocimientos se adquieren mediante la experiencia y la resolución de situaciones concretas.

La herramienta está pensada tanto para jóvenes como para adultos y podría utilizarse en establecimientos educativos, espacios comunitarios y ámbitos familiares.

Un reconocimiento entre más de 520 proyectos

Lo que comenzó como una iniciativa escolar terminó convirtiéndose en un importante logro para los cinco estudiantes y para toda la comunidad educativa de Carcarañá.

Ciudad Financiera consiguió el primer puesto provincial de AgroMakers 2026, destacándose entre más de 520 proyectos presentados en Santa Fe. El reconocimiento puso en valor la creatividad, el trabajo en equipo y la capacidad de los jóvenes para encontrar soluciones innovadoras a problemáticas de la sociedad.

Sin embargo, los estudiantes no pretenden que la iniciativa termine con el reconocimiento obtenido. El próximo desafío será continuar desarrollando la aplicación móvil, avanzar hacia una producción del juego a mayor escala y lograr que la herramienta pueda llegar a escuelas, instituciones y familias.

Actualmente, los estudiantes se encuentran en la búsqueda de fondos que les permitan concretar el proyecto, continuar con el desarrollo de la aplicación móvil y avanzar en la producción del juego a mayor escala. Uno de sus principales objetivos es entregar ejemplares de manera gratuita a instituciones educativas y comunitarias de la región, facilitando el acceso a la educación financiera.

En ese sentido, los jóvenes buscan el acompañamiento de empresas, instituciones y personas interesadas en colaborar con la iniciativa, para que Ciudad Financiera pueda trascender el ámbito escolar y llegar a más comunidades.

Además, invitan a quienes deseen conocer más sobre la propuesta, acompañar su crecimiento o colaborar con el proyecto a seguirlos en su cuenta de Instagram: @ciudad.financiera_.