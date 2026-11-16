Durante la mañana del lunes 16 de noviembre, personal del Comando Radioeléctrico de Roldán intervino en un domicilio de calle León Tolstoi en el barrio Tierra de Sueños 3, tras un llamado al 911 por un presunto episodio de violencia de género.

En el lugar, una mujer manifestó haber sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte de su pareja, expresando su voluntad de realizar la correspondiente denuncia.

La mujer fue trasladada al SAMCo local para recibir atención médica, donde se constataron lesiones visibles. En tanto, el hombre involucrado, de 53 años, fue demorado y trasladado a la dependencia policial correspondiente.

El procedimiento quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

La intervención policial permitió brindar asistencia a la víctima y activar los mecanismos correspondientes ante un nuevo episodio de violencia de género.