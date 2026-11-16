La rotonda de la A012 y la 9 ya tiene presupuesto y fecha de licitación: el próximo 11 de diciembre salen los pliegos de la obra que costará $4.063.091.486

A comienzos de mes, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini reconoció en diálogo con El Roldanense que la obra era «una de las prioridades» y este lunes le puso fecha precisa.

En el marco de la inauguración de la segunda rotonda de Funes para ordenar el tránsito que entra y sale a esa ciudad, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico dijo en diálogo con Canal 4: “el próximo viernes 11 de diciembre, a las 12 horas, se licitará la construcción de la tan esperada rotonda en la intersección de las rutas nacionales 9 y A012, en Roldán”.

El funcionario explicó que, pese a tratarse de dos corredores nacionales, la obra será financiada por el Gobierno provincial mediante un crédito internacional, con el objetivo de avanzar sin depender del envío de fondos de Nación.