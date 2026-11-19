La comunidad leprosa de Roldán y alrededores volverá a reunirse este domingo 22 en un “almuerzo familiar, popular y colosal”. El encuentro será a la canasta y comenzará al mediodía en el polideportivo de Villa Flores, ubicado por Larrea al 450.

Los hinchas llevarán lo suyo para compartir y dispondrán del servicio de buffet para comprar choripanes, hamburguesas y bebidas a precios accesibles. También habrá inflables para chicos, sorteos y diferentes sorpresas.

Ex jugadores que fueron campeones con Newell’s dirán presente en el almuerzo, que además tendrá la charla “Historia Popular del CANOB”, a cargo de Departamento de Cultura del club. “Vení a pasar un día inolvidable en familia y junto al pueblo leproso”, invitaron desde la filial local.