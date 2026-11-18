Una pelea entre vecinos sacudió la noche del martes en el barrio Villa Flores, más precisamente en inmediaciones de las calles Larrea y Esquiú. El episodio habría comenzado a partir de un altercado que protagonizaron un hombre y jóvenes de la cuadra, y continuó con una mujer herida de arma de fuego que debió ser trasladada a un nosocomio de Rosario.

Según información a la que pudo acceder El Roldanense, cerca de las 21 horas una persona mayor de edad corrió a un grupo de menores mientras los amenazaba con cadenas. Minutos después, los padres de algunos de esos chicos se acercaron a la casa donde se inició el incidente para pedir explicaciones y esclarecer lo sucedido, pero fue allí cuando la situación escaló aún más.

Diferentes vecinos del lugar apuntan que el hombre tomó un arma, comenzó a disparar e hirió en el hombro y la espalda a la tía de uno de los chicos. La mujer cayó en el lugar y fue llevada en un auto particular hasta el hospital de Roldán, y desde allí la trasladaron a Rosario, en donde está internada a la espera de una operación. Los sucesos ya son investigados por las autoridades.