El Departamento Ejecutivo Municipal envió este lunes 16 de noviembre al Concejo Municipal, un proyecto de ordenanza que crea el Boletín Oficial Municipal Digital, que se publicará en días hábiles en el sitio web de la Municipalidad de Roldán, www.roldan.gov.ar.

Según el proyecto, la publicación digital tendrá carácter oficial y derivarán de ella los efectos jurídicos de la publicación, conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 14.436 y a los artículos 5 y 8 del Código Civil y Comercial de la Nación. Para conservar la normativa municipal como parte del patrimonio documental de la Administración, los originales se reservarán y protocolizarán en la Secretaría Privada.

El Boletín publicará las ordenanzas, decretos, resoluciones y avisos oficiales de alcance general, es decir, aquellas normas dirigidas a una pluralidad de destinatarios no identificados. También incluirá los llamados a licitación pública y, cuando corresponda, el decreto de adjudicación; los proyectos del Régimen de Patrocinio de actividades declaradas de interés; los catastros municipales que presenten deuda de tasas; y todo otro acto de alcance general.

El acceso al boletín oficial será público, gratuito e irrestricto desde la web municipal.

Entre los fundamentos, el Ejecutivo señala que la medida acompaña el avance de la despapelización y apunta a reducir tiempos, simplificar procedimientos, cuidar el medio ambiente y acercar un Estado más eficiente a los vecinos. Sostiene además que permitirá a la ciudadanía acceder a más y mejor información y ejercer un mayor control sobre los actos de gobierno.