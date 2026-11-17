La tormenta eléctrica con fuertes ráfagas de viento que se desató en la noche de este lunes sobre Roldán y varias localidades de la región, dejó como consecuencia algunas ramas caídas en calles y rutas, un árbol derribado en barrio La Casona y cortes de luz en diversas zonas de la ciudad.

Durante la madrugada y una vez que las inclemencias climáticas habían cesado, personal de Protección Civil trabajó para despejar las rutas y las calles de ramas y que la circulación pudiera normalizarse, además de retirar el ejemplar caído.

Por su parte, la EPE también comenzó a reponer el servicio de forma paulatina.

Durante el temporal, que duró unas dos horas aproximadamente, cayeron 30 milímetros de lluvia.