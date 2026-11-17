El Partido Socialista reunió este sábado en Capitán Bermúdez a dirigentes y referentes de distintas localidades del departamento San Lorenzo, en un almuerzo que contó con la participación de destacadas figuras de la fuerza, entre ellas la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, y la ex intendenta de Rosario y actual presidenta del partido a nivel nacional, Mónica Fein.

En ese marco, el coordinador de la Mesa Departamental del socialismo, Fabio Rovere, dejó un mensaje político en el que llamó fortalecer la unidad partidaria, reivindicó una forma de hacer política basada en el diálogo y el trabajo colectivo, y planteó la necesidad de construir una alternativa que permita renovar las ideas y recuperar la esperanza en las localidades de la región.

“En momentos de tantas agresiones, descalificaciones y provocaciones es cuando más necesitamos reflexionar, escuchar y dialogar con quien piensa como nosotros, pero mucho más con quien piensa distinto, siempre con respeto”, expresó Rovere.

Al reivindicar los 130 años de historia del Partido Socialista y la trayectoria de dirigentes como Hermes Binner , Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, sostuvo que el individualismo no tiene lugar en la identidad de la fuerza. “Nuestra forma, nuestra cultura, es trabajar colectivamente, en equipo y, sobre todo, unidos. Dice el refrán que la unión hace la fuerza”, señaló.

Rovere sostuvo la necesidad de establecer un orden de prioridades y evitó hablar de candidaturas. En ese sentido, planteó que primero deben definirse las propuestas que permitan mejorar la calidad de vida de la población; luego, conformar los equipos técnicos capaces de llevarlas adelante y, finalmente, determinar quiénes serán las personas encargadas de representar y conducir ese proyecto. “Lo más importante es el proyecto”, sostuvo.

Además, el coordinador departamental también dejó una referencia crítica hacia el senador del departamento San Lorenzo, al poner sobre la mesa la necesidad de renovar la representación política. En ese marco, cuestionó la prolongada permanencia en el cargo y planteó: “16 años va a cumplir en el cargo, ¿Qué puede aportar de nuevo?”.

Con todo, el dirigente convocó a trabajar con convicción y dejo un mensaje de esperanza hacia el futuro: «Queremos un socialismo que no se limite a recordar lo que hizo, sino que vuelva a entusiasmar a la sociedad con todo lo que todavía puede hacer».

Del encuentro reunió a representantes socialistas del departamento San Lorenzo , participó el dirigente local y Secretario del PS de la ciudad de Roldan, MARCELO BARGUELLINI, junto a otros dirigentes de Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo, Timbúes, Ricardone, , Carcarañá y Puerto General San Martín, en una convocatoria que buscó mostrar la presencia territorial del espacio y fortalecer su organización en el departamento.

Ante la consulta a Marcelo Barguellini sobre su participación en su carácter de Secretario del Socialismo local expresó: “Coincidimos plenamente y estamos en un todo de acuerdo con lo planteado por Fabio Rovere y por las compañeras Clara García y Mónica Fein. Este encuentro en Capitán Bermúdez reafirma que la salida en el departamento San Lorenzo pasa por fortalecer nuestra unidad, dejar de lado cualquier individualismo y priorizar el trabajo en equipo por encima de las candidaturas”.

“Desde Roldán compartimos la convicción de que primero debemos construir propuestas concretas y contamos con equipos técnicos sólidos para siempre aportar a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Es fundamental siempre mantener un dialogo activo y respetuoso, renovar las ideas y ofrecer alternativas a las distintas situaciones que viven nuestros vecinos . El socialismo tiene historia, pero sobre todo tiene futuro, y vamos a trabajar codo a codo en cada localidad del departamento para volver a entusiasmar a la sociedad con un proyecto colectivo y transformador”, sumó.