Con la licitación de la rotonda ya en marcha, comenzó una iniciativa que busca ampliar el debate sobre las obras que necesita Roldán. El reclamo apunta a resolver los problemas del transporte pesado y mejorar la conexión entre los barrios de una ciudad que creció a ambos lados de la A012.

Bajo la premisa Roldán tiene que estar en la cuenta, se puso en marcha una campaña para reclamar a la Provincia una planificación de obras que vaya más allá de la nueva rotonda de Ruta 9 y A012.

La iniciativa es impulsada por Martín Gallastegui y nació a partir de una serie de videos publicados en su nuevo perfil de Instagram, Fuera de Servicio Roldán, donde comenzó a mostrar las dificultades que genera la circulación de camiones y los problemas que enfrentan diariamente los vecinos para atravesar la ruta.

El planteo tomó mayor relevancia ante el llamado a licitación de la rotonda, cuya apertura de ofertas está prevista para el 11 de diciembre en el Paseo de la Estación. La obra cuenta con un presupuesto oficial de 4.063 millones de pesos y fue convocada mediante la Resolución Conjunta N.º 277/2026.

Si bien se reconoce que es una intervención necesaria, el reclamo advierte que no alcanza para resolver uno de los principales problemas de circulación: el paso a nivel ferroviario ubicado sobre la A012.

Durante la cosecha gruesa, la reducción de velocidad de los camiones al atravesar las vías y las interrupciones por el paso del tren generan extensas filas que, en distintas oportunidades, han llegado hasta las inmediaciones de la autopista Rosario-Córdoba. La preocupación es que, sin una solución para ese sector, la futura rotonda termine saturándose durante los períodos de mayor tránsito.

El volumen de circulación ya representa un problema. Según un informe de Vialidad Nacional unos 29.000 vehículos transitan diariamente por la intersección de las rutas 9 y A012, ambos corredores concentran cerca de 29.000 vehículos diarios. A esto se suma la perspectiva de crecimiento del transporte de cargas hacia los puertos del Gran Rosario. Las proyecciones de producción agroindustrial para los próximos diez años obligan a pensar en obras capaces de responder a un movimiento de camiones que podría seguir aumentando.

Pero el problema no es solamente el transporte pesado. Roldán pasó de 14.299 habitantes en 2010 a 30.680 en 2022, con una expansión urbana que se desarrolló a ambos lados de la A012. Mientras numerosos barrios crecieron hacia el este, buena parte de las escuelas, centros de salud, comercios y servicios permanecen del lado oeste.

Así, una ruta destinada principalmente al transporte de cargas terminó dividiendo en dos a una ciudad que necesita estar conectada. Atravesarla forma parte de la vida cotidiana de miles de vecinos, ya sea para trabajar, estudiar, realizar compras o acceder a servicios de salud.

El pedido también pone sobre la mesa las inversiones que la Provincia viene desarrollando en otros corredores logísticos de la región. Uno de los ejemplos es el Camino de la Cremería, en el sector de Ricardone y San Lorenzo, cuyas dos etapas suman más de 20.700 millones de pesos en obras presupuestadas para mejorar la circulación del transporte pesado.

“La comparación busca mostrar que este tipo de intervenciones ya forma parte de la planificación provincial y que Roldán también necesita inversiones de esa envergadura. La rotonda permitirá mejorar una intersección conflictiva, pero no resolverá por sí sola el paso a nivel ni las dificultades de conexión entre los distintos sectores de la ciudad”, señala Gallastegui, quien con ese diagnóstico, trasladó el reclamo de las redes sociales a las instituciones. Ya presentó una nota al senador departamental Armando Traferri solicitando que, durante el tratamiento del Presupuesto Provincial 2027, se contemplen recursos para estudiar, proyectar y ejecutar las obras necesarias.

En paralelo, se inició una convocatoria para reunir adhesiones que acompañen un segundo pedido, esta vez dirigido a la Dirección Provincial de Vialidad, que será presentado el próximo 30 de noviembre.

La presentación solicita que el organismo estudie integralmente la A012 a su paso por Roldán, evalúe las alternativas técnicas para resolver el problema ferroviario y mejorar los cruces entre barrios, y establezca una planificación de obras, plazos y financiamiento que contemple las necesidades actuales y el crecimiento previsto para los próximos años.

Los vecinos que quieran conocer el contenido completo del petitorio y acompañar el reclamo pueden leer la nota y registrar su adhesión a través del siguiente formulario al que acceden haciendo click acá.