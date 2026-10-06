Cruce sobrecargado: unos 29.000 vehículos transitan diariamente por la intersección de las rutas 9 y A012

El pasado viernes 2 de octubre, la Municipalidad presentó imágenes de la nueva rotonda que se construiría en el cruce de rutas 9 y A012, y exhibió a las vecinales un informe elaborado por la Dirección Nacional de Vialidad. Allí, se detalla que la confluencia de ambos corredores fue señalada como un factor de riesgo para la seguridad vial de quienes lo transitan. Y, a la vez, describe el enorme e incesante tráfico que tiene la intersección diariamente, ya que por allí circulan unos 29.000 vehículos diariamente según figura en el documento.

La A012, utilizada como corredor de carga pesada agroexportadora hacia el Cordón Industrial, registra un tránsito promedio de hasta 14.800 rodados por día. La ruta 9, que mezcla el tránsito urbano con el transporte pesado y el de pasajeros, presenta un flujo cercano a los 14.000 vehículos. Semejantes números reflejan la presión que soporta el cruce de rutas en Roldán y ponen de manifiesto la importancia de la obra anunciada, una rotonda canalizada e iluminada que apunta a ordenar el tránsito y a consolidar la integración territorial de la ciudad.

El informe muestra también que Roldán tuvo un crecimiento poblacional de un 110% en los últimos 12 años, lo que elevó la cantidad de habitantes a casi 40.000. La distribución de vecinos entre el casco histórico y los nuevos barrios periféricos hizo aún más evidente la necesidad de conectividad y de desplazamientos cotidianos entre distintos sectores de la localidad. Es en ese marco que se proyectan los trabajos sobre ambas trazas, para conectar de manera segura cada sitio y facilitar el acceso a instituciones educativas, de salud, deportivas y comerciales.