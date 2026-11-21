Este sábado 21 de noviembre, el Fiscal Dr. Martín Sanguinetti Marull imputó formalmente a R.S. por una serie de delitos graves cometidos en un contexto de violencia de género contra su expareja, la influencer roldanense Florencia Ferre. La Jueza de primera instancia, Dra. Álvarez, dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de 30 días, tras considerar la gravedad de los hechos ocurridos el pasado lunes.

El hecho comenzó el lunes 16 de noviembre, alrededor de las 19:50 horas, cuando el imputado citó a su ex pareja para conversar en la intersección de las calles Córdoba y Santa Fe, en Roldán. La víctima ascendió voluntariamente a la camioneta Chevrolet S10 de R.S., pero la situación se tornó violenta cuando ella se negó a retomar el vínculo sentimental.

Según la acusación fiscal, el hombre comenzó a conducir a alta velocidad hacia San Jerónimo, ignorando los pedidos de la mujer para descender del vehículo. Bajo amenazas de que «ambos iban a morir», el imputado se desvió hacia una zona de loteos en Punta Chacra.

«La mujer logró bajar del vehículo e intentó escapar corriendo hacia la ruta, pero fue alcanzada por R.S., quien la sujetó del cabello, la arrojó al suelo y le propinó patadas antes de obligarla a subir nuevamente a la camioneta».

Traslado forzado y agresiones físicas

La privación de la libertad continuó por la Ruta Nacional N.º 9, atravesando San Jerónimo y Carcarañá con destino a Casilda. Durante el trayecto, el imputado realizó maniobras de conducción peligrosas y mantuvo una actitud intimidatoria constante. Al llegar a las inmediaciones de Casilda, el nivel de violencia escaló: R.S. le propinó un golpe de puño en el ojo izquierdo a la víctima y exhibió una maza de herramientas para amedrentarla.

Tras casi dos horas de cautiverio, y luego de que la víctima lograra tranquilizarlo bajo la promesa de no denunciarlo, el hombre emprendió el regreso a Roldán, dejándola cerca de su domicilio alrededor de las 21:40 horas.

El Fiscal Sanguinetti Marull le atribuyó a R.S. la autoría de los siguientes delitos en concurso real: Lesiones leves dolosas agravadas (por el vínculo y por mediar violencia de género); privación ilegítima de la libertad personal agravada (por el empleo de violencia y amenazas); y amenazas coactivas.

Si bien la Fiscalía había solicitado un plazo de 90 días de prisión preventiva, la magistrada otorgó inicialmente 30 días, cumplidos los cuales el Ministerio Público de la Acusación podrá solicitar una prórroga para continuar con la investigación de este grave caso de violencia de género.