Roldán: este sábado 21 de Noviembre llega un evento especial para despedir el año en Mola
Lunch, consumición, música en vivo de la mano de Sofi Gazzaniga y DJ Gia para bailar toda la noche. Anticipadas a $30.000
Este 21 de noviembre en Mola Multieventos ya podés empezar a despedir el año. A partir de las 22 hs, se arma la fiesta para disfrutar con amigos de una noche especial, llena de música, buena gastronomía y mucha diversión.
El evento contará con la presencia de Sofi Gazzaniga en vivo y DJ Gia para bailar toda la noche. Tu entrada incluye lunch, una consumición y música en vivo.
Las entradas son anticipadas tienen un costo de $30.000 e incluyen lunch y una consumición. Para adquirirlas o hacer cualquier consulta contactate por WhatsApp al 341 5 319577.