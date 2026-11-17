Este 21 de noviembre en Mola Multieventos ya podés empezar a despedir el año. A partir de las 22 hs, se arma la fiesta para disfrutar con amigos de una noche especial, llena de música, buena gastronomía y mucha diversión.

El evento contará con la presencia de Sofi Gazzaniga en vivo y DJ Gia para bailar toda la noche. Tu entrada incluye lunch, una consumición y música en vivo.

Las entradas son anticipadas tienen un costo de $30.000 e incluyen lunch y una consumición. Para adquirirlas o hacer cualquier consulta contactate por WhatsApp al 341 5 319577.