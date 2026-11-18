Piden 10 años de prisión para un hombre acusado de abusar de una menor de 6 años en Roldán
El juicio se inició este miércoles en el Centro de Justicia Penal. La Fiscalía solicitó una pena de 10 años de prisión efectiva.
Este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario comenzó el juicio oral contra Matías R., en el marco de una causa por presuntos abusos sexuales contra una niña que tenía 6 años al momento de los hechos. El debate está a cargo de un tribunal unipersonal integrado por el juez de Primera Instancia Cattaneo.
La fiscal Cecilia Cardinalli solicitó una condena de 10 años de prisión efectiva para el acusado. Según la información oficial, la acusación atribuye al imputado el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haberse cometido contra una menor de edad y mediante el aprovechamiento de una situación de convivencia preexistente, en calidad de autor.
Los hechos habrían ocurrido en reiteradas ocasiones en el domicilio que compartían en la ciudad de Roldán. No se pudo precisar la fecha exacta de los episodios.
Por resguardo de la integridad de la víctima, no se difundieron detalles sobre la modalidad de los hechos. El proceso continúa en etapa de juicio oral.