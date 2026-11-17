Rubén, un vecino de Roldán que debe costear una operación como parte de su tratamiento contra el cáncer, decidió hacer una recorrida casa por casa para reunir los $4.632.817,38 necesarios para la cirugía. Hasta el momento lleva juntados poco más de $3M y tiene tiempo hasta este miércoles.

Ante la urgencia, optó por salir a la calle y golpear puertas con el objetivo de pedir ayuda a los vecinos. Lleva consigo los estudios médicos y la orden de operación, para que cualquier interesado en colaborar pueda conocer su causa.

“Cualquier aporte, por más pequeño que sea, suma muchísimo”, señalaron desde su entorno cercano. Se puede colaborar a través del alias Rubén.2026.m, una cuenta a nombre de Flores Martín Antonio. Y para más información o contactar con él, escribir al 3476589012.