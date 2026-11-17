Rendirse jamás: Rubén necesita operarse para seguir batallando contra el cáncer y salió puerta por puerta a pedir ayuda
Necesita reunir más de $4 millones para este miércoles y, ante la urgencia, salió a pedir ayuda a los vecinos. En la nota, la forma de colaborar y cómo contactarse con él.
Rubén, un vecino de Roldán que debe costear una operación como parte de su tratamiento contra el cáncer, decidió hacer una recorrida casa por casa para reunir los $4.632.817,38 necesarios para la cirugía. Hasta el momento lleva juntados poco más de $3M y tiene tiempo hasta este miércoles.
Ante la urgencia, optó por salir a la calle y golpear puertas con el objetivo de pedir ayuda a los vecinos. Lleva consigo los estudios médicos y la orden de operación, para que cualquier interesado en colaborar pueda conocer su causa.
“Cualquier aporte, por más pequeño que sea, suma muchísimo”, señalaron desde su entorno cercano. Se puede colaborar a través del alias Rubén.2026.m, una cuenta a nombre de Flores Martín Antonio. Y para más información o contactar con él, escribir al 3476589012.