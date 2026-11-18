Diferentes locales de Roldán se sumarán este miércoles a La Noche de las Heladerías, la tradicional movida que es impulsada cada año por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines. La actividad marca el comienzo de la temporada de consumo de este producto y se replica en todo el país, con la oportunidad especial para conseguir 2×1 y otras promociones en la ciudad.

Cabe remarcar que la jornada comenzará pasadas las 18 horas y se extenderá hasta cerca de la medianoche. A continuación, el detalle de lo que ofrece cada una.

La heladería Alaska tendrá dos por uno en cuartos, de 18 a 23 horas. Podes hacer tu pedido previamente enviando un mensaje de Whats App al 3415473969.

Granet, ubicada en Independencia y López, propone descubrir un nuevo sabor y ofrecerá dos cuartos por $9.000. La promo es exclusivamente en efectivo y en el local.

En tanto Yampi en sus dos locales de la Ruta A012 y en Tierra de Sueños 2 ofrecerá dos cuartos de helado al precio de uno desde las 19hs

Por su parte Esther tanto en Funes como en Roldán, también tendrá la promo de 2×1 en cuartos de helado a partir de las 19hs y sólo para compras en los locales.