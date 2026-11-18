Durante la mañana de este miércoles, fue detenido en Funes el hombre señalado como agresor de la influencer roldanense Florencia Ferre (@flooferreok), por disposición del fiscal Sanguinetti, de la Unidad Fiscal Especializada en violencia de género.

Según información a la que accedió El Roldanense, la audiencia imputativa se realizará en los próximos días.

Florencia expuso públicamente la grave situación de violencia de género que vivió el pasado lunes por la noche a través de un video que subió en sus redes sociales este martes.

Según su relato, ambos se habían encontrado para conversar a bordo de una camioneta, cuando quedó envuelta en una situación de extrema vulnerabilidad de la que pensó que no lograría salir.

Tras recibir numerosas muestras de apoyo, la influencer confirmó que había radicado la denuncia policial correspondiente. Ahora, la causa avanza en la Justicia con la detención del presunto agresor.