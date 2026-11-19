La historia de Josefina Gareca vuelve a movilizar a la comunidad. La pequeña, de siete años, debe someterse a una nueva intervención quirúrgica y su familia inició una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios y afrontar los gastos médicos.

Su caso fue visibilizado por El Roldanense en julio de 2025, cuando su madrina Sandra, vecina de Roldán, impulsó una rifa solidaria que unió a la ciudad con Olavarría para ayudar a la niña, quien había sido diagnosticada con un quiste óseo que comprometía su pierna derecha.

Tras aquella campaña, Josefina logró ser operada durante 2025 y, desde entonces, se somete a controles médicos cada tres meses. Sin embargo, su situación requiere una nueva intervención quirúrgica.

Según explicó su familia, en esta oportunidad los profesionales deberán limar el hueso en el sector donde se realizó el relleno óseo durante la primera operación y efectuar un nuevo relleno en otra zona de la pierna, debajo de la rodilla.

A la preocupación por su estado de salud se suma la incertidumbre económica. Su padre manifestó que, durante el año pasado, la obra social colaboró con los gastos de internación después de numerosas dificultades, mientras que este año todavía no ha conseguido la cobertura necesaria para afrontar la intervención.

Frente a este escenario, el papá de Josefina comenzó a buscar alternativas para reunir el dinero mediante rifas, cenas a beneficio y diferentes iniciativas solidarias.

Ahora, bajo la consigna “Todos por Josefina”, la familia vuelve a solicitar la colaboración de la comunidad con el objetivo de que la pequeña pueda acceder a la cirugía que necesita.

Quienes deseen colaborar económicamente podrán hacerlo mediante transferencias al alias todosporjosefina.g. Además, la familia solicita compartir y difundir la campaña para que la historia llegue a más personas.

Cualquier aporte, por más pequeño que sea, representa una nueva esperanza para Josefina y su familia.