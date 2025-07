Una rifa solidaria une a Roldán y Olavarría para ayudar a Josefina, una nena de 5 años que necesita una operación urgente

Josefina Gareca fue diagnosticada con un quiste óseo que afecta gravemente su pierna derecha. La operación que necesita cuesta entre 3 y 5 millones de pesos, y la obra social se niega a cubrirla. Desde Roldán, su madrina impulsa una campaña solidaria para recaudar los fondos.

Josefina Gareca tiene apenas cinco años y una energía que contrasta con la difícil situación que atraviesa. Todo comenzó en diciembre del año pasado con una fractura en su pierna derecha que llevó a descubrir un diagnóstico inesperado: un quiste óseo que deteriora progresivamente el hueso de su pierna derecha.

Durante los primeros estudios y tratamientos, la familia contó con la cobertura de la obra social OSECAC. Sin embargo, cuando se requirió una segunda intervención médica en Buenos Aires, comenzaron las trabas burocráticas. La obra social no solo interrumpió la cobertura, sino que incluso llegó a romper los carnets de afiliación, según relatan allegados a la familia. A pesar de eso, sus padres siguieron adelante con las consultas, costeándolas de manera particular, aunque algunos estudios importantes no pudieron realizarse.

‘‘En los últimos meses, Josefina sufrió una recaída que agravó su cuadro. Los médicos recomendaron una operación urgente para rellenar el hueso afectado, lo que le permitiría recuperar parte de su movilidad y mejorar su calidad de vida. Sin esa intervención, la niña no puede correr ni saltar, y cualquier golpe le genera lesiones por la fragilidad ósea’’, señalo su madrina Sandra en diálogo con El Roldanense.

El costo estimado de la cirugía oscila entre los 3 y los 5 millones de pesos, una suma inalcanzable para su familia. Por ese motivo, su madrina, que vive en Roldán, decidió organizar una rifa solidaria para colaborar con la causa.

“Cada número vendido es una esperanza más para Josefina”, expresó Sandra, quien ya puso en marcha la campaña. El valor de cada número es de $5.000 y el sorteo se realizará el 9 de agosto por Lotería Nacional Nocturna.

Los premios son:

Un Smart TV de 32 pulgadas Un combo de Soft gel + spa de pies en Mística Nails Un desayuno o merienda para dos personas en D’Melocotón

Quienes deseen colaborar comprando un número pueden comunicarse con Sandra al 341 226 6394. Además, la familia solicita ayuda para difundir la iniciativa y lograr que la mayor cantidad de personas se enteren de la historia de Josefina.