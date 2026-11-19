Con espectáculos musicales, una exhibición de autos de Turismo Carretera y de autos antiguos y propuestas para toda la familia, el Gobierno de la Provincia, inaugurará este viernes la avenida Jorge Newbery, en Rosario. La obra demandó una inversión superior a los 69.000 millones de pesos.

La avenida es un corredor vial clave que conecta el Aeropuerto Internacional de Rosario y con las localidades de la región. Se trata de una de las obras más importantes y emblemáticas de la gestión provincial, que transformará la conexión entre Rosario y Funes y mejorará la circulación en un sector estratégico.

La celebración comenzará a las 18.30 del viernes, e incluirá las presentaciones de Valentino Merlo, Los Peñaloza y Música para Volar, además de una exhibición de autos antiguos y de Turismo Carretera, puestos gastronómicos y stands del programa interministerial Santa Fe Acá.

Detalles de las obras

La obra duplicó la calzada e incluyó la construcción de un puente sobre el arroyo Ludueña. También se realizaron veredas, cordones, ciclovías, parquizado, iluminación, semaforización, señalización y obras hidráulicas complementarias. Además, se construyó un emisario subterráneo que recorre más de la mitad del trazado.

El nuevo acceso al Aeropuerto Internacional de Rosario cuenta con una rotonda ampliada y una calle de ingreso de 20 metros de ancho. El proyecto se elaboró de acuerdo con las especificaciones de la Municipalidad de Rosario, el ente aeroportuario y los ingenieros de la Dirección Provincial de Vialidad.

Los trabajos estuvieron a cargo de la unión transitoria de empresas integrada por Edeca S. A., Rava S. A. y Laromet S. A.