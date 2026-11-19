Este jueves 19 de noviembre, distintos sectores de Roldán se verán afectados por un corte programado de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

Según lo informado, las tareas se desarrollarán entre las 8 y las 14 horas y afectarán a los siguientes barrios:

Las Acequias.

Sector norte de Santa Teresa.

Tierra de Sueños 1.

Sector norte de Arrabal.

Además, otros sectores de la ciudad podrían registrar dos interrupciones de aproximadamente 15 minutos, a las 8 y a las 14 horas, debido a las maniobras necesarias para realizar los trabajos.

Desde la empresa señalaron que, en caso de condiciones climáticas adversas, las actividades previstas podrían suspenderse. Asimismo, aclararon que el suministro eléctrico podrá restablecerse antes o después del horario anunciado, dependiendo del avance de las tareas.