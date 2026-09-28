Tomó, fumó, no quiso pagar y lo arrestaron: el tenso episodio que se vivió en la Puma de Roldán

Un hombre consumió alcohol y cigarrillos y pasó toda la madrugada en la Puma de ruta 9 y Urquiza. A eso de las 5 horas de este lunes, quiso retirarse sin pagar.

Cuando la empleada del mini mercado le solicitó que abone la cuenta para cerrar la caja y entregar el turno, respondió con evasivas y se negó a abonar una suma que superaba los $20.000.

El personal policial procedió a la aprehensión del implicado y lo trasladó a la Comisaría Sexta, donde se realizaron las tareas legales pertinentes.