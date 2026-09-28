Ante la llegada de “El Niño”, la Provincia intensifica la limpieza de canales que benefician a Roldán y la región

El Gobierno de Santa Fe intensificó los trabajos de limpieza y recuperación de los principales canales troncales del sur provincial, como parte de una estrategia preventiva destinada a mejorar la capacidad de drenaje ante las lluvias previstas por el fenómeno de “El Niño”.

En esta primera etapa, la Provincia se encuentra próxima a finalizar los trabajos de saneamiento en los canales Ibarlucea y Salvat y en el Arroyo San Lorenzo. Las intervenciones forman parte de un programa integral que contempla trabajos sobre 14 canales y sistemas hídricos.

Según indicaron desde el Gobierno provincial, las tareas buscan recuperar la capacidad hidráulica de los principales sistemas de drenaje y mejorar la salida del agua durante episodios de precipitaciones intensas.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, destacó que los trabajos forman parte de una política de prevención que comenzó en 2024.

“El Gobierno de la Provincia se está preparando con obras hídricas. Desde el 2024 que estamos haciendo sin pausas. Después, como siempre digo, contra la naturaleza no podemos garantizar que no habrá consecuencias, pero ‘El Niño’ no nos agarra de brazos cruzados, nos encuentra con obras terminadas y varias en ejecución que ayudan a darle mayor salida al agua”, señaló Enrico.

El funcionario explicó además que las intervenciones no se concentran únicamente en el sur santafesino. En la zona centro se desarrollan trabajos en los canales Malaquías y Las Bandurrias, mientras que en el norte provincial comenzó el saneamiento del Canal Los Ingleses.

Roldán, entre las localidades beneficiadas

El secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Nicolás Mijich, remarcó la importancia de avanzar con las tareas antes de la llegada de períodos de lluvias intensas.

“Era fundamental para nosotros anticiparnos a las lluvias con las intervenciones en los canales Ibarlucea, Salvat y Arroyo San Lorenzo. A través de estas limpiezas ayudamos a los escurrimientos de las localidades Ibarlucea, Ricardone, Roldán, Funes, San Jerónimo Sur, Luis Palacios, Aldao, San Lorenzo y Puerto San Martín”, explicó.

A través de la empresa Obring S.A., la Provincia se encuentra finalizando los primeros 50 kilómetros de un total de 322 kilómetros previstos sobre 14 canales. El proyecto apunta al saneamiento de una superficie de aproximadamente 660 mil hectáreas.

El plan contempla además la construcción de 14 nodos telemétricos destinados a monitorear en tiempo real las precipitaciones y los niveles hidrométricos y freáticos. La incorporación de esta tecnología permitirá mejorar la evaluación del comportamiento hídrico, optimizar el funcionamiento de las defensas y fortalecer los sistemas de alerta temprana.

Los trabajos continuarán en otros canales del sur

Una vez concluidas las intervenciones actualmente en marcha, el plan continuará sobre otros sistemas hídricos de la región.

Entre las próximas obras se encuentran 20 kilómetros del Arroyo Las Estacas, con impacto sobre los escurrimientos de Montes de Oca y Las Parejas; otros 26 kilómetros del Canal Tres Lagunas; y 14 kilómetros del Canal Los Troncos, destinados a favorecer el drenaje en Las Rosas, Bouquet y Montes de Oca.

También está previsto iniciar la limpieza de la conexión Agataura-San Urbano para mejorar el funcionamiento hídrico en Venado Tuerto, Carmen, Chapuy y Santa Isabel.

La primera etapa del programa provincial comprende intervenciones en el Arroyo San Lorenzo, Ludueña, Las Estacas y Cañada de Gómez; los canales Ibarlucea, Salvat, Tres Lagunas, Los Troncos, San Urbano, Del Medio, Juncal y Alternativa Norte; además de la conexión San Urbano y la defensa hídrica de Sanford.

Con distintos frentes de trabajo abiertos, el objetivo provincial es recuperar la capacidad de los principales sistemas de drenaje del sur santafesino y llegar mejor preparados ante escenarios de precipitaciones intensas.