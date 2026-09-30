Concientizar desde la acción: Roldán Diversa busca armar su Brigada Solidaria

Roldán Diversa, el espacio autogestivo que nació en 2021 e intenta concientizar sobre diversidad y defender derechos, lanzó una nueva iniciativa denominada “Brigada Solidaria”. La campaña busca sumar adeptos y vecinos que se quieran incorporar a un equipo que realizará colectas, eventos y acciones comunitarias a beneficio de la ciudad. El colectivo, que aboga por la aceptación de grupos desplazados, se propone hacer, transformar y acompañar a través de diferentes actividades que ya comenzaron a planear.

“El origen de esta iniciativa tiene varias aristas. Por un lado la situación económica, que es de común conocimiento y atraviesa todas o casi todas las realidades. Por el otro, la necesidad de seguir construyendo comunidad con la comunidad. Ese siempre ha sido un lema para Roldán Diversa”, contó Fernando Malenchini, impulsor del espacio, a El Roldanense. “Además, buscamos generar más presencia en la calle, encontrarnos, acompañarnos y ponernos siempre en un espacio activo, de conciencia y transformación”, profundizó.

En palabras de Fernando, este tipo de proyectos son los que “hacen más consciente” a la sociedad. “Nos recuerda que siempre hay alguien que puede estar necesitando algo que tal vez para nosotros es muy simple, o damos por hecho que a nadie le falta. Pero eso no es así, necesitamos tener siempre ese recordatorio presente”, afirmó. “El desarrollo de una sociedad implica hacerse cargo de lo incómodo, que son los márgenes, lo excluido, lo negado, y la solidaridad es una forma de aliviar esas distancias. Es escuchar, empatizar, y ponerse al servicio de lo que es importante atender, así como también lo urgente”, señaló.

Las intervenciones de la Brigada Solidaria estarán a tono con la esencia de Roldán Diversa. “Nuestra forma de aportar tiene que ver con lo que venimos haciendo desde el comienzo: colores, arte, música y, por sobre todo, encuentro”, describió. “Para arrancar, estamos organizando un evento con todos esos condimentos para juntar alimentos no perecederos, juguetes y ropa, pero la idea es que a partir de esta convocatoria para el voluntariado, se generen nuevas propuestas y actividades justamente nacidas de la grupalidad, el trabajo en equipo”, aseguró.

Quienes quieran unirse al proyecto, presentar ideas o hacer donaciones, escribir al Instagram @roldandiversa.